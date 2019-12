5 bons restos dans Hochelaga-Maisonneuve

Hochelaga-Maisonneuve est un quartier trop souvent boudé par les passionnés de cuisine. Pourtant, que vous ayez envie d’une bouffe de luxe ou d’un brunch décadent, HoMa abrite de nombreux restaurants aux menus savoureux. En voici cinq à mettre dans votre carnet d’adresses.

1. Le Flamant

Photo courtoisie

Au restaurant Le Flamant, le menu change tous les jours, au fil des inspirations de ses créateurs. Les plats sont listés de façon super simple, avec des noms comme «Lapin», «Poireaux» ou «Rabioles»; préparez-vous à goûter à des viandes et des légumes parfaitement apprêtés, tout en saveur et en fraîcheur.

4043, rue Ontario Est

2. L’Hélicoptère

Photo courtoisie

Le restaurant Hélicoptère est l’une des adresses les plus prisées du quartier, avec raison. Sur son menu, vous retrouverez une belle liste de vins nature et quelques plats à partager dont le plus cher est affiché au coût de 18$. Voilà une bonne excuse pour commander une bouteille supplémentaire.

4255, rue Ontario Est

3. Comptoir Miss Sushi à la maison

Photo courtoisie

Ce n’est nulle autre que Geneviève Everell (la seule et l’unique Miss Sushi) qui est derrière ce concept de comptoir gourmand. Le petit établissement propose des tartares réinventés, des bols de poké gourmands, des makis et une foule d’autres petits plats qui mettent l’eau à la bouche.

3870, rue Ontario Est

4. Les Affamés

Photo courtoisie

Durant les week-ends, le restaurant Les Affamés est toujours bondé. Il faut dire que ses plats de brunch sont loin d’être plates, en plus d’être copieux et abordables. Assurez-vous d’essayer la crêpe de zucchinis, ricotta, gravlax et œuf poché. Un pur délice! Et si vous avez envie d’y aller pour le souper, c’est plutôt des assiettes de contre-filets et de poisson grillé que vous pourrez commander. De belles options végétariennes sont aussi offertes.

4137, rue Sainte-Catherine Est

5. Heirloom

Photo courtoisie

La charmante pizzéria Heirloom est l’endroit tout indiqué pour savourer une bonne pizza cuite au four ou une assiette de pâtes fraîches absolument décadente. Ce petit restaurant de quartier offre aussi un beau menu de cocktails et de vins nature.

3991, rue Ontario Est