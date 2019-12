9 cadeaux à moins de 50$ pour les aventuriers dans l’âme

Voici des trouvailles à glisser aisément sous le sapin pour ceux qui aiment autant les petites que les grandes aventures !

1. Pour les milléniaux

C’est officiellement le retour des années 1980 dans la mode de 2020 ! N’en déplaise aux milléniaux à qui vous ferez certainement plaisir en offrant ce sac de taille coloré, à porter en ville comme sur les sentiers. Une pochette, fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées, parfaite pour y glisser une barre tendre ou une batterie de téléphone en randonnée.

Mini sac de taille de Patagonia

patagonia.ca

2. Pour les propriétaires de chiens actifs

Avec ses quatre points d’ajustement pour s’adapter parfaitement à la physionomie de votre chien, une poignée permettant de le soulever par-dessus n’importe quel obstacle et un ruban réfléchissant pour le repérer même dans l’obscurité, ce harnais est l’accessoire indispensable pour les chiens (et leurs maîtres) qui veulent explorer de nouveaux sentiers.

Harnais Mesa de Canadian Canine

canadiancaninegear.com

3. Pour les amateurs de survie

Ce légendaire couteau de poche sert à tout : tailler une branche d’arbre pour se faire un abri, dépecer une proie pour se nourrir, couper un morceau de tissu pour s’en servir de compresse... Avec ses 14 fonctions, il deviendra également un excellent compagnon pour décapsuler une bouteille de bière, ouvrir une boîte de conserve ou encore resserrer les vis des pédales de votre vélo, dans des circonstances, on l’espère, moins dramatiques !

Couteau Climber de Victorinox

swissarmy.com

4. Pour les débutants en camping d’hiver

Quoi de mieux qu’une chandelle pour réchauffer les cœurs et l’ambiance en camping d’hiver ? Facile à accrocher dans la tente, durable (sa bougie a une durée de vie d’environ 9 heures), sécuritaire et peu encombrante grâce à son boîtier rétractable en aluminium, cette lanterne permet d’accroître sensiblement la température intérieure (en réduisant l’humidité). Une raison de plus d’essayer le camping d’hiver cette année !

Ensemble de lanterne à bougie Original de UCO

ucogear.com

5. Pour les grimpeurs dans l’âme

C’est l’accessoire qui complétera à merveille la panoplie du parfait grimpeur ! Voici un sac pour transporter la magnésie (en boules ou en poudre) et sécher les mains de l’adepte d’escalade, autant sur roche qu’en bloc, à l’intérieur comme à l’extérieur. Trois motifs tous plus funky les uns que les autres en magasin et sur le site web de Décathlon.

Sac de magnésie de Simond

decathlon.ca

6. Pour ceux qui ont peur de s’ennuyer en refuge

Laissez une partie de cribble déterminer qui devra se lever en premier pour préparer le café ! Cette très belle planche de jeu peinte à la main, avec compartiment intégré pour ranger les pions de couleur, fera certainement des heureux parmi les amateurs de jeux de société. Une belle raison pour passer une soirée animée autour du feu de cheminée.

Jeu de cribble Canoe de Outside Inside

outsideinsidegifts.com

7. Pour ceux qui veulent du style sur les sentiers

Une casquette faite d’un mélange de laine pour garder la tête au chaud, même par temps froid. Elle présente un design classique à six panneaux ainsi qu’un système assurant un ajustement précis sans sangle derrière la tête. Un cadeau qui fera certainement plaisir aux amateurs de la marque vancouvéroise.

Casquette Wool Ball de Arc’Teryx

arcteryx.com

8. Pour le cinéphile en manque d’action

Pourquoi ne pas choisir une expérience plutôt qu’un cadeau matériel à Noël cette année ? Offrez à l’être cher l’une des meilleures soirées ciné de l’hiver lors de la tournée québécoise du Festival de film de montagne de Banff. Dans une salle près de chez vous (23 villes au Québec), installez-vous confortablement pour assister à 3 heures de vélo de montagne, de ski hors-piste ou encore d’ascension vertigineuse. Un cadeau 100 % zéro déchet !

Tournée québécoise du Festival de film de montagne de Banff 30 $

banffquebec.ca

9. Pour les randonneurs à la recherche d’inspiration

Où allez-vous donc traîner vos souliers de randonnée l’été prochain ? Sur la Traversée de Charlevoix ? La West Coast Trail, sur l’île de Vancouver ? Ou bien sur l’East Coast Trail à Terre-Neuve ? À moins de vous lancer dans un trek de plusieurs mois sur la Pacific Crest Trail ou bien l’Appalachian Trail ? Un beau livre à offrir à tous ceux qui ont déjà les jambes qui les démangent.