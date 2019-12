CREVIER, Monique



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Monique Crevier, qui nous a quittés subitement jeudi dernier le 28 novembre 2019, à l'âge de 81 ans.Outre son époux et complice, Florent Champagne, elle laisse dans le deuil sa fille unique Johanne, son gendre Bryan et son petit-fils Étienne, dont elle était si fière, ses frères et soeurs André, Marcel, Jean-Guy, Francine, Michel et Jocelyne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Son départ soudain laissera un grand vide dans le coeur de tous ceux et celles qui l'ont côtoyée.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 décembre de 13h30 à 17h00, au complexe :Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit dès 16h30.