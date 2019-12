LEDUC LÉGARÉ, Marguerite



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marguerite Légaré, épouse de monsieur Gilbert Leduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Francine (Larry) et Suzanne (Claude), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle vendredi 6 décembre 2019 à compter de 19 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 20 h 30, en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.