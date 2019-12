Commotion cérébrale pour Andrew Shaw

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé, mardi, que leur attaquant Andrew Shaw souffrait d’une commotion cérébrale et que son absence des patinoires de la Ligue nationale de hockey est d’une durée indéterminée.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien patineur du Canadien s’absente en raison de problèmes de santé reliés à sa tête. Il avait d’ailleurs raté plusieurs rencontres lors de sa dernière campagne avec le Tricolore, en 2018-2019.

Shaw a déjà raté l’affrontement des Blackhawks contre les Blues de St. Louis, lundi. Il semblerait qu’il se soit blessé dans le duel contre l’Avalanche, samedi. Il avait livré un combat lors de la partie contre l’équipe du Colorado.

En 26 parties cette saison, l’ailier droit a amassé trois buts et sept mentions d’aide pour 10 points. Les «Hawks» ont fait son acquisition du Canadien l’été dernier, et ce, contre des choix de deuxième, troisième et septième rondes.

Shaw avait été repêché par la formation de l’Illinois en cinquième ronde (139e au total) de l’encan de 2011. Il avait disputé cinq campagnes avec l’équipe de Chicago avant d’être échangé au Tricolore. Il a disputé trois saisons avec le CH.