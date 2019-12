DESROCHES KIERAN, Lise



À Châteauguay, le 1er décembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lise Desroches Kieran. Elle rejoint ses deux enfants Danny et Sylvia.Elle laisse dans le deuil son époux Gerald, son fils Jody (Caroline), ses petites-filles Maude et Sarah, sa soeur Mireille, ses frères Pierre et Richard, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 décembre de 14h à 17h30, suivi d'une cérémonie commémorative à 17h30 en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.