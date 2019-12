Des BIXI électriques rouleront à Dubaï

L'entreprise PBSC Solutions Urbaines a annoncé, mardi, qu'elle déploiera quelque 3500 vélos BIXI électriques à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Il s'agira de la toute première incursion au Moyen-Orient de l'entreprise, qui a hérité du volet international de BIXI après la faillite de la Société de vélo en libre-service en 2014.

PBSC a expliqué s'être entendu avec Careem, une entreprise de location de voiture avec chauffeur, et la société de transport de Dubaï pour livrer 3500 vélos E-FIT et 350 stations d'ancrages. Ce partenariat demeurera en vigueur pendant «plusieurs années», a précisé l'entreprise implantée à Longueuil.

«Nous sommes très heureux d’apporter notre système de vélopartage et nos solutions technologiques à Dubaï. Il s’agit d’un développement majeur pour notre entreprise, qui s’appuie sur notre récente expansion en Europe», a souligné le président-directeur général de PBSC, Luc Sabbatini.

Les vélos électriques devront être appréciés des touristes et résidents de Dubaï, qui doivent composer avec un climat aride et des températures très élevées. Le E-FIT peut propulser les cyclistes jusqu'à 25 km/h.

PBSC s'est récemment implanté dans quelques villes d'Europe, incluant Barcelone, et Monaco. L'entreprise est présente dans une trentaine de villes dans le monde, incluant Toronto, Washington, New York, Londres, Rio de Janeiro et Chicago.