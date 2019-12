Des têtes pourraient sauter chez les Giants

Le copropriétaire des Giants de New York Steve Tisch a fait des déclarations qui laissent présager que le directeur général Dave Gettleman et l’entraîneur-chef Pat Shurmur pourraient perdre leur emploi après la saison 2019.

«C’est une saison vraiment frustrante, a-t-il dit lors d’un entretien avec le réseau américain NBC. John Mara [l’autre propriétaire des Giants] et moi, nous allons avoir une discussion sur le futur. Comme partenaire, nous devons être honnêtes l’un avec l’autre concernant notre vision en vue de la saison 2020.»

Les Giants ont présentement une fiche de 2-10, ce qui leur confère le dernier rang de la section Est de la Ligue nationale. La formation de la Grosse Pomme n’a pas connu le plaisir de la victoire depuis la quatrième semaine d’activités.

Questionné à savoir s’il avait confiance en Gettleman et Shurmur, Tisch est resté vague.

«Ces décisions et cette conversation ne seront pas prises ce matin [mardi]. C’est vraiment à la fin de la campagne que John et moi allons nous asseoir et parler de nos problèmes.»

Les deux hommes ont été embauchés en 2018 et les Giants ont maintenu un horrible dossier de 7-21 sous leur gouverne.