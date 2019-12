Deux balados de QUB Radio récompensés par Apple

Les balados «Narcos PQ», sur le trafic de stupéfiants en sol québécois, et «Pourquoi Julie?», une série qui s’intéresse au rapport avec la célébrité en se basant sur le cas de Julie Masse, se retrouvent en haut de liste des meilleurs podcasts de 2019 d’Apple.

Le premier, animé par Félix Séguin et Brigitte Noël, a été sélectionné comme l’un des meilleurs balados francophones d’investigations de crimes non résolus (true crime), l’une des catégories les mieux garnies du catalogue Apple Podcasts.

«Il s’agit d’un honneur très important étant donné que le genre est foisonnant et que les auditeurs sont de plus en plus exigeants. C’est vraiment une belle reconnaissance pour les journalistes et notre équipe de production», explique Étienne Roy, directeur plateformes et contenus numériques chez QUB Radio.

«C’est un plaisir énorme, surtout pour ce qui est de la reconnaissance de notre bonne idée, notre bon angle et notre approche», se réjouit quant à lui Félix Séguin, journaliste au Bureau d’enquête.

La série de dix épisodes, pilotée par les deux journalistes du Bureau d’enquête de Québecor, dresse un portrait de l’industrie du trafic de stupéfiants au Québec.

De vrais narcotrafiquants, barons, mules et producteurs racontent leurs histoires troublantes et illustrent ce qui fait du Québec une plaque tournante dans le trafic de drogues.

«On a fait plein de rencontres très intéressantes pendant la réalisation, et ça fait vraiment plaisir de voir que notre série se démarque à ce point, surtout sur une plateforme comme Apple Podcasts», ajoute Brigitte Noël, coanimatrice de «Narcos PQ».

Pourquoi Julie? : une idée intrigante

Le deuxième balado en lice, Pourquoi Julie?, a été sélectionné parmi les meilleures écoutes de 2019, toutes catégories confondues.

Il raconte l’histoire de Julie Masse, star québécoise de la musique des années 90, qui, après cinq ans de carrière, a tout plaqué pour fonder une famille avec le chanteur Corey Hart.

Animé par Émilie Perreault, réputée journaliste et chroniqueuse aux arts et spectacles, elle traite de beaucoup plus qu’une vedette qui s’est retirée au sommet de la gloire avant de disparaître aux Bahamas.

«Le sujet est tout simple, mais il est apporté de façon originale, et c’est ce qui en fait un succès: on tente de s’infiltrer, de comprendre l’influence de la célébrité sur sa “disparition”. On oublie à quel point Julie Masse était populaire dans les années 90», conclut Étienne Roy.

Ces deux séries, et plusieurs autres, sont disponibles au qub.radio/balado .