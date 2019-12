MORIN FOISY, Pauline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Pauline Foisy Morin, le 28 novembre, 2019 à l'âge de 92 ans.Elle laisse derrière elle ses neveux et nièces Marc, Joanne, Jean et Paul, sa cousine Teresa, les Morins de Richmond et des chères amies.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 décembre de 12h à 14h, suivi des funérailles qui seront célébrées à 13h dans la chapelle du complexe.