Élection partielle dans Jean-Talon: Québec solidaire reconnait un effet Catherine Dorion

En plus d’avouer l’échec de leur campagne anti-troisième lien, les deux porte-paroles de Québec solidaire reconnaissent que les frasques de Catherine Dorion ont pu avoir une incidence sur leur décevant résultat dans Jean-Talon.

• À lire aussi: Jean-Talon: la CAQ ravit un château fort libéral

«On n’a pas réussi à faire du troisième lien l’enjeu de l’urne dans Jean-Talon. C’est ce qu’on a tenté de faire, puis je pense qu’on n’y est pas arrivé», a dit Gabriel Nadeau-Dubois, au lendemain d’une élection partielle difficile pour sa formation politique.

«Ça n’a pas fonctionné, a renchérit Manon Massé. C’était l’angle qu’on avait choisi pour mettre de l’avant les contradictions de ce gouvernement-là face aux changements climatiques.»

Le candidat solidaire Olivier Bolduc, qui croyait en une lutte à deux avec la CAQ, a finalement terminé troisième, avec 2 % de moins de votes récoltés que ceux récoltés par son parti en 2018.

La caquiste Joëlle Boutin a été élue avec 43 % des votes exprimés. «43 %, c’est une victoire, c’est même une victoire nette, mais ce n’est pas un consensus», a relativisé M. Nadeau-Dubois.

Photo Simon Clark

Son habillement «polarise»

Questionnés à savoir si les controverses de la photo d’Halloween et du coton ouaté de Catherine Dorion ont pu avoir un impact, Mme Massé et M. Nadeau-Dubois ont tous deux raconté qu’ils en ont entendu parler en allant à la rencontre des électeurs de Jean-Talon.

«Quand les gens m’en ont parlé, c’est oui, tantôt avec un : "ouf, ok", a raconté Mme Massé. Mais aussi, ils m’ont surtout parlé de la sortie qu’elle a faite sur la protection du patrimoine. Il y a des enjeux majeurs dans Sillery.»

«On en a entendu parler des deux côtés, parfois négativement, mais aussi parfois positivement et puis à peu près dans des proportions similaires», a analysé à son tour Gabriel Nadeau-Dubois.

«Oui (l’habillement de Catherine Dorion), c’est un enjeu qui polarise, mais est-ce que c’est un enjeu qui nuit à Québec solidaire, je crois qu’il est trop tôt pour faire ces bilans-là», a relativisé le député de Gouin.

Somme toute, il considère que c’est surtout l’absence de bureaux de vote sur les nombreux campus étudiants de la circonscription de Jean-Talon qui a empêché Québec solidaire de causer la surprise, en citant en exemple le comté de Sherbrooke, aux dernières élections générales.

«Pour arriver à faire ça, on avait besoin d’un vote massif de la part des jeunes. Ça ne s’est pas produit et c’est ce qui explique notre troisième place», croit M. Nadeau-Dubois.