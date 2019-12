Je sors, je reste

Coup de coeur

Musique

Le chant du silence

Photo courtoisie

Michel Faubert présente son nouveau spectacle ce soir à Montréal. Celui qui porte les chapeaux de chanteur, conteur, auteur et metteur en scène a préparé une soirée entièrement a capella. La musique traditionnelle québécoise se mêlera à de la poésie et des anecdotes dont seul Michel Faubert a le secret. Les chanteuses Gabrielle Bouthillier et Liette Remon se joindront à l’artiste de Rigaud le temps de quelques numéros. Une soirée magique attend le public!

Ce soir, à 19h30, au Théâtre La Chapelle, 3700, rue Saint-Dominique

Je sors

Cinéma

Le Voyage du Prince

Photo courtoisie

Pour la soirée d’ouverture des Sommets du cinéma d’animation, le film de Jean-François Laguionie et Xavier Picard sera projeté à la Cinémathèque. L’œuvre met en vedette un vieux prince qui se retrouve dans un lieu inconnu. Un jeune singe l’aidera à se remettre de ses blessures. Ensemble, ils exploreront une nouvelle civilisation. Le court-métrage Movements sera aussi présenté. Les réalisateurs Dahee Jeong et Xavier Picard seront présents pour cette soirée.

Ce soir, à 19h, à la Cinémathèque québécoise, 335, De Maisonneuve Est

Exposition

Gravité & Grâce

Photo courtoisie

Les créations du sculpteur Glen LeMesurier sont à l’honneur à la Galerie Grâce jusqu’au 28 décembre. L’artiste qui utilise les métaux comme matière première expose des pièces imposantes qui s’inspirent de la rencontre entre les thèmes de la gravité et de la grâce.

Aujourd’hui, entre 11h et 19h, à la Galerie Grâce, 4881, boulevard Saint-Laurent

Variétés

Foirée montréalaise

Photo courtoisie

Cette année, le Théâtre Urbi et Orbi s’attaque à l’univers de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). Depuis maintenant cinq ans, la Foirée montréalaise rend en quelque sorte hommage à un arrondissement montréalais par le biais d’une soirée inspirée un peu des fameuses Soirées canadiennes. Un collectif d’artistes liés à CDN-NDG de quelconque manière raconte des anecdotes et chante des chansons dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Ce soir, à 19h, au Théâtre La Licorne, 4559, avenue Papineau

Théâtre

Le tigre bleu de l’Euphrate

Photo courtoisie

La pièce de Laurent Gaudé, mise en scène par Denis Marleau, est de retour. Alexandre le Grand, incarné par Emmanuel Schwartz, est au cœur de cette œuvre. La figure mythique de l’Antiquité, juste avant de mourir lors de son dernier combat, replonge dans le passé pour se remémorer ses exploits et des moments marquants de son parcours, comme sa rencontre avec le Tigre bleu de l’Euphrate.

Ce soir, à 19h, au Théâtre de Quat’Sous, 100, avenue des Pins Est

Humour

Philippe Bond

Photo courtoisie

Philippe Bond a choisi de donner 25$ par billet vendu, pour la représentation de ce soir, au Centre de bénévolat et moisson Laval. L’humoriste est présentement en tournée avec son plus récent spectacle, Merci. Ce troisième spectacle solo aborde le thème de la famille avec de nombreuses anecdotes hilarantes.

Ce soir, à la Salle André-Mathieu, 475, boulevard de l’Avenir, Laval

Je reste

Télé

Polytechnique – Ce qu’il reste du 6 décembre

Photo courtoisie

Vendredi, cela fera déjà trente ans que Marc Lépine est entré armé dans l’École Polytechnique avec pour objectif de tuer le plus de femmes possible. Radio-Canada présentera, pour se remémorer le drame, le documentaire de Judith Plamondon. Des témoins directs et des proches de victimes parlent de ce qu’ils ont vécu. D’autres personnes qui ont été touchées plus indirectement par le drame offrent aussi leur témoignage.

Ce soir, à 21h, sur ICI Télé

Mixtape

America volume 2 – Alaclair Ensemble

Photo courtoisie

Le collectif de hip-hop québécois a lancé un mixtape vinyle surprise tout récemment. La galette aurait été conçue presque entièrement dans la fourgonnette de tournée. Les 10 nouvelles chansons sont à l’image d’Alaclair Ensemble: rythmées et accrocheuses.

Sorti le 22 novembre

Vinyle

Eater’s Digest – Groovy Aardvark

Photo courtoisie

Groovy Aardvark a décidé de souligner les 25 ans de leur album Eater’s Digest en sortant une édition vinyle. Il est donc possible de réécouter le tout premier album complet du légendaire groupe punk rock québécois. Le groupe avait fait le même exercice avec leur album Vacuum en mars dernier.

Sorti le 29 novembre