Je sors, je reste

Coup de cœur :

Lancement

L’épopée pas pire d’Éric Lambert, Épitre 1 - Sylvie

Le groupe Sylvie lancera ce soir son premier EP intitulé « L’épopée pas pire d’Éric Lambert, Épitre 1 », premier volet d’un triptyque composé de deux mini albums et d’un livre. Le groupe propose un son rock très alternatif, aux ambiances parfois planantes, cinématographiques. Le premier opus est disponible en version physique et en version numérique depuis le 29 novembre. La chanson «L’Été câlice», celle qui clôt ce premier opus, est particulièrement savoureuse.

Ce soir à 21h à l’Escogriffe Bar Spectacle, 4461 rue Saint-Denis

Je sors :

Cinéma

Mariage Story

Du réalisateur Noah Baumbach, le film «Mariage Story» raconte la relation entre Nicole et Charlie, un couple dont les déceptions et frustrations successives commenceront à fragiliser durablement leur amour. Le film de 136 minutes est inspiré du divorce du cinéaste. Il sera présenté en version originale anglaise avec sous-titres en français.

Ce soir à 20h45 au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Gwen, le livre de sable

Présenté dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation, le film «Gwen, le livre de sable» du réalisateur Jean-François Laguionie sera présenté ce soir en version restaurée, et ce 34 ans après avoir fait partie de la sélection officielle à Cannes. Le long métrage raconte l’histoire de Gwen, une jeune femme adoptée par une tribu de nomades dans un monde post-apocalyptique.

Ce soir à 17h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Spectacle

Nues, récits du féminin intime - Renée Robitaille

La conteuse Renée Robitaille présentera ce soir ainsi que vendredi son nouveau spectacle intitulé «Nues, récits du féminin intime» au Théâtre La Chapelle. L’artiste y explore les thèmes de la féminité et de la sexualité. Renée Robitaille est également une auteure jeunesse prolifique et a été à de nombreuses reprises récompensée.

Ce soir à 19h30 au Théâtre La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Danse

Frontera

Présentée jusqu’au 7 décembre au Théâtre Maisonneuve, la pièce «Frontera» cherche à réfléchir à l’espace toujours disponible pour les corps indisciplinés et ingouvernables dans une société de surveillance. La pièce sera également accompagnée d’une trame sonore composée par le groupe de rock expérimental Fly Pan Am.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Courts métrages

Compétition Internationale de Films Très Courts

Toujours présentée dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation, se déroulant cette année jusqu’au 8 décembre, la Compétition Internationale de Films Très Courts proposera plusieurs films allant d’une à trois minutes. La drag queen Bobépine, du Cabaret Mado, se chargera d’animer la soirée.

Ce soir à 21h à la salle Norman-McLaren de la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste :

Album

De Temps et de Vents - Bodh'aktan

La formation Bodh'aktan lançait le mois dernier son quatrième album francophone intitulé « De Temps et de Vents». Le groupe y propose un mélange de rock et de folk bien dansant.

Disponible depuis le 29 novembre

Livre

Le design graphique, ça bouge !

De l’auteur Marc H. Choko, le livre «Le design graphique, ça bouge!» cherche à réfléchir à la place du design dans la vie de tous les jours, sur la manière dont se distinguent le Québec et ses designers en cette manière.

En librairie depuis le 3 décembre

Livre

Albert Camus - Correspondance avec ses amis Bénisti

Le livre «Albert Camus - Correspondance avec ses amis Bénisti : 1934 - 1958» regroupe une cinquantaine de lettres échangées entre le célèbre auteur français et quelques-uns de ses amis d’Alger. On y redécouvre sa vision de l’amitié, ses espoirs et ses doutes, son exigence.

En librairie depuis le 18 novembre