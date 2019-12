Keith Kinkaid n’est pas réclamé au ballottage

Le gardien du Canadien de Montréal Keith Kinkaid n’a pas été réclamé au ballottage, si bien qu’il se rapportera au Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Le jeune Cayden Primeau, qui s’est entraîné pour une première fois avec le Tricolore mardi matin, ne sera pas devant le filet pour affronter les Islanders de New York, en soirée. On s’attend toutefois à ce qu’il soit envoyé dans la mêlée plus tard cette semaine alors que le Canadien accueille l’Avalanche du Colorado, jeudi, avant de rendre visite aux Rangers de New York, le lendemain.

Parmi les changements effectués pour ce match contre les Islanders, l’attaquant Matthew Peca, rappelé du Rocket lundi, sera en uniforme à la place de Charles Hudon.

En pleine tempête, le Canadien tente de mettre fin à une glissade de huit défaites consécutives.

Sur une série victorieuse de deux matchs, les Islanders de Barry Trotz ont sept victoires à leurs 10 dernières sorties (7-2-1). Thomas Greiss obtiendra le départ pour les visiteurs. L’Allemand a compilé un dossier de 10-2-0, cette saison.

Cayden Primeau : le CH veut s’inspirer des Flyers

L’entraineur-chef Claude Julien espère que le rappel de Cayden Primeau pourra écrire un chapitre heureux après un revirement inquiétant à la saison du Canadien de Montréal.

Pour ce faire, pendant que certains remettent en question la décision de l’état-major en raison du manque d'expérience du gardien, Julien dit vouloir s'inspirer de l’arrivée du jeune Carter Hart dans le giron des Flyers de Philadelphie, l’an dernier.

«L’année passée, Hart s’est bien débrouillé à son arrivée à Philadelphie. On ne recherche pas des histoires négatives, on aime les histoires positives. Hart en est une», a commenté le Franco-Ontarien après l’entraînement matinal de mardi.

«Si on voit que Primeau éprouve des difficultés, c’est simple. On le renverra à Laval. Et s’il fait du bon travail, ça va nous aider.»

Lorsqu’il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, Hart a su rapidement s’imposer. Le portier albertain a remporté six départs consécutifs du 14 janvier au 2 février, devenant ainsi le premier gardien de l’histoire de la concession à remporter quatre départs consécutifs avant l’âge de 21 ans.

Julien n’a pas dit comment il utilisera Primeau dans sa semaine chargée. Après les Islanders de New York, mardi, le Tricolore aura rendez-vous avec l’Avalanche du Colorado jeudi, puis les Rangers à New York le lendemain.

Primeau, qui n’a que 20 ans, vient remplacer dans la formation montréalaise Keith Kinkaid, dont le nom a été placé au ballottage lundi midi.

En 12 rencontres avec le Rocket de Laval, cette saison, l’Américain a conservé un dossier de 7-4-1 avec une moyenne de buts accordés de 2,58 et un pourcentage d’efficacité de ,910.

Le Canadien l’avait sélectionné au 199e rang au total à l’encan de 2017.