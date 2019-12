La Banque de Montréal prévoit éliminer 2275 postes

La Banque de Montréal (BMO) prévoit éliminer 5 % de ses travailleurs au cours des prochains mois. Ce qui devrait se traduire par l’abolition de 2275 postes.

La BMO est l’une des premières grandes banques canadiennes a fait connaître un plan significatif de licenciement de ses travailleurs.

La BMO dit avoir comptabilisé une charge spéciale de restructuration de 484 millions $ au dernier trimestre en vue d’un grand ménage (indemnités de départ) au sein de ses troupes.

«C’est une décision importante», a fait savoir le PDG de la Banque de Montréal, Darryl White, lors d’une conférence téléphonique mardi avec les analystes.

À la fin octobre, la BMO comptait plus de 45 513 employés dans ses bureaux au Canada et aux États-Unis. Une réduction de ses effectifs de 5 % s’élèverait à une compression de 2275 postes.

Cette importante restructuration pourrait ainsi toucher 1500 travailleurs de la BMO au Canada et 675 aux États-Unis.

La BMO croit que ces coûts de restructuration permettront des économies annuelles de 200 millions $ en 2020 et de 375 millions $ d’ici le premier trimestre de 2021.

«Je m’attendrais à ce que les économies dont nous avons parlé se répercutent sur chacune de nos activités de manière assez représentative», a fait valoir le directeur financier de la BMO, Tom Flynn.

Hausse des profits annuels

Malgré cette importante charge de restructuration, la BMO a affiché des profits nets en hausse de 6 %, à 5,758 milliards $, au cours de l’année 2019.

Au cours de la dernière année, les revenus de la BMO ont avancé de 6 %, à 22,7 milliards $.

Au quatrième trimestre, les bénéfices de la banque ont notamment été plombés de 30 %, à 1,194 milliard $.

BMO Groupe financier a par ailleurs annoncé un dividende de 1,06 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2020, soit 3 cents par action, ou 3 % de plus qu’au trimestre précédent et 6 % de plus qu’il y a un an.

À la Bourse de Toronto, le titre de la BMO s’échangeait mardi en début d’après-midi à 98,18 $, en baisse de 2,53 $ (-2,5 %).