Le 110e anniversaire du Canadien

Geoff Molson est entouré de deux anciens DG du Canadien, Bob Gainey et Serge Savard.

Saku Koivu et Pierre Turgeon tenaient à féliciter Guy Carbonneau pour son intronisation au Panthéon du hockey.

Les anciens capitaines Vincent Damphousse et Brian Gionta sont entourés de Patrice Brisebois et Sergio Momesso.

Les deux membres du Panthéon du hockey Yvan Cournoyer et Bob Gainey ont échangé avec des gagnants de la coupe Stanley, Yvon Lambert et Réjean Houle.

Élise Béliveau, l’épouse de regretté capitaine du Canadien Jean Béliveau, est entourée de deux de ses favoris, Yvan Cournoyer et Saku Koivu.

Mike Keane était heureux de renouer avec Dominick Saillant et Sylvie Lambert, du service des communications du Canadien.

Charles Hudon et Phillip Danault portaient les chandails de deux des plus grands capitaines du Canadien, Maurice Richard et Jean Béliveau.