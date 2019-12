«Le chant du silence» : le voyage en complaintes de Michel Faubert

MONTRÉAL | En toute humilité, dans l’intimité d’un Théâtre La Chapelle plongé dans la pénombre, Michel Faubert raconte des tranches de son passé, d’un long périple entamé au tournant de la vingtaine, et entonne, seul, des complaintes chères à son cœur dans «Le chant du silence», un spectacle qui met en valeur tant la richesse de son propos que celle sa voix.

A capella, accompagné de seulement deux chanteuses (Gabrielle Bouthillier et Liette Remon) qui s’expriment avec parcimonie et tout autant de dépouillement, Michel Faubert, 60 ans, ose ici pour la première fois la complainte en solo et sans instrumentation. Un exercice, de par sa simplicité, encore plus puissant que s’il était accompagné d’un ensemble symphonique.

Ces complaintes pigées au gré d’une épopée dans les paroisses rurales de Vaudreuil-Soulanges il y a une quarantaine d’années, le conteur, auteur, chanteur et metteur en scène les relate assis sur sa chaise, debout, à la lueur de sa lampe, sans nervosité, apparente du moins. Le public, lui, se pose, s’ouvre oreilles et cœur et se laisse bercer par le doux récit de Michel Faubert, déclamé d’une voix aussi apaisante lorsqu’elle parle que lorsqu’elle chante.

Un récit rempli de souvenirs, de confidences, de mots tendres, de jolies tournures de parlure, Faubert maniant le verbe et sachant l’enjoliver comme pas un. Un récit-fleuve entrecoupé de ces complaintes qui poursuivent en soi des portions du texte, imagées, et qui ne s’écoutent pas dans la passivité, nous avise l’hôte dès le départ.

Sobre et vivant

Dans «Le chant du silence», il y a un cœur qu’on lance comme un ballon de plage, une chambre dans laquelle notre homme n’a jamais fini de venir au monde, une collection de 45 tours dans un cercueil, un coup de foudre pour le répertoire folklorique au tournant de l’âge adulte, un retour d’Algérie, des coins de rues de Montréal, du vin qui perd de sa finesse, des légendes qui se voyaient, le Nouveau-Brunswick et la charnière année 1986.

Il y a l’altière Marie-Rose et d’autres vieilles connaissances comme on en reconnaît mille dans nos propres entourages d’hier, dans nos villes et nos villages, il y a le thé chez Henri.

«Le chant du silence», c’est un hommage aux femmes de l’époque qui léguaient leurs complaintes en héritage comme d’autres leurs recettes de tartes aux pommes, qui travaillaient, accomplissaient leurs besognes ménagères et chantonnaient toujours un peu.

C’est la description colorée que Michel Faubert offre de ses parents, de son enfance bordée par les musiques de chansonniers. C’est une famille de cultivateurs fervents catholiques, mais un futur raconteur trop jeune pour avoir connu la domination des frères dans les collèges trop sévères.

«Le chant du silence», c’est Jérôme Minière et Jack Kirouac, c’est une parenthèse des «Hommes rapaillés» dont le créateur a joint la tournée. C’est Michel Faubert qui interrompt tout à coup une envolée dans le coffre aux trésors de sa mémoire pour annoncer un blues sans crier gare.

«Le chant du silence», c’est une médaille au recto sombre et au verso lumineux, c’est beaucoup de Michel Faubert, c’est un peu de nous tous et c’est un bien joli moment de recueillement sobre et bouillant de vie.

Michel Faubert présentera à nouveau «Le chant du silence» au Théâtre La Chapelle ce jeudi 5 et samedi 7 décembre. Ses six premiers albums viennent d’être réédités en format numérique.