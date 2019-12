Le palmarès des voitures les plus volées au pays

Les Lexus des gammes RX et NX et les Toyota Highlander sont les voitures les plus prisées des voleurs au Québec, selon un classement publié mardi par le Bureau d’assurance du Canada.

En fait, neuf des dix modèles de véhicules les plus volés dans la province appartiennent à l'une de ces deux gammes. Seule la Toyota Prius V 5DR 2015 est aussi parvenue à s'inviter dans le top 10, pointant au 7e rang.

Selon Bernard Marchand, analyste au Bureau d’assurance du Canada, les Lexus volés au Québec ne restent pas dans la Belle Province.

«Le Lexus, il est destiné à d'autres marchés. Ce sont des véhicules haut de gamme, populaires ailleurs. C’est le crime organisé qui fait ces vols-là, parfois en échange de drogue ou d’argent pour acheter des armes», a-t-il expliqué.

Selon lui, les véhicules volés sont soit démantelés pour vendre les pièces, soit maquillés pour pouvoir être remis sur le marché en un morceau.

Baisse des vols au Québec

Par ailleurs, les voleurs semblent bien moins actifs qu'il y a quelques années au Québec. Alors que la province occupait le dernier rang en 2014, elle se situe maintenant au quatrième rang des provinces où l'on recense le moins de vols de voitures.

«Le vol est en baisse au Québec. On parle de 3% en 2018 versus 2017. Et au Canada, il s’agit d’une hausse de 1,2 %», a expliqué le directeur de l’Association pour la protection des automobilistes, George Iny.

Dans le reste du Canada, ce sont les camionnettes Ford F350 et F250 datant d’avant 2007 qui sont en tête du classement, puisque ces véhicules ne possèdent pas d'antidémarreur.

«Depuis septembre 2007, tout véhicule vendu au pays doit être muni d'un antidémarreur approuvé par Transport Canada. Donc, dans la liste canadienne, ces véhicules-là n'ont pas d'immobilisateur d'origine», a souligné M. Iny.

Les Lexus RX350 2018 et les Honda Civic Si 2DR datant de 1998 complètent le top 10 canadien.

Au total, plus de 86 000 véhicules ont été volés au pays l’an dernier, d’après les différents corps policiers.

Le Bureau des assurances estime que ces vols coûtent aux Canadiens un milliard $ en indemnisations, en enquêtes policières et en frais judiciaires et carcéraux.

Le marquage, l’installation d’un système anti-démarrage ou le repérage par satellite sont de bonnes idées pour éloigner les voleurs.

Il faut par contre se méfier des clés sans contact qui deviennent de plus en plus la norme. Même si celles-ci semblent offrir une protection accrue, les signaux qu’elles envoient peuvent être clonés par des gens mal intentionnés.

Le Top 10 des voitures les plus volées au Québec

1 - 2018 LEXUS RX350/RX350L/RX450h/RX450hL 4DR AWD

2 - 2018 LEXUS NX300/NX300h 4DR AWD

3 - 2017 LEXUS RX350/RX450h 4DR AWD

4 - 2016 LEXUS RX350/RX450h 4DR AWD

5 - 2017 TOYOTA HIGHLANDER 4DR 4WD

6 - 2018 TOYOTA HIGHLANDER 4DR 4WD

7 - 2015 TOYOTA PRIUS V 5DR

8 - 2017 LEXUS NX200t/NX300h 4DR AWD

9 - 2015 LEXUS NX200t/NX300h 4DR AWD

10 - 2016 TOYOTA HIGHLANDER 4DR 4WD