Le Québec est-il vraiment un Eldorado pour les professionnels français?

Francis Boucher - 37e AVENUE

Alors que le Québec est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre, nombreux sont les expatriés français (au moins un sur quatre, estime-t-on) qui renviennent après quelques années. Sont-ils découragés de ne pas trouver d’emploi à leur mesure? Le point sur les équivalences et le recrutement.

Pour plusieurs immigrants, faire reconnaître ses diplômes et ses expériences de travail acquises à l’étranger relève des 12 travaux d’Astérix. C’est vrai pour les descendants des Gaulois comme pour les autres, révèle le directeur de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), Thomas Gulian.

Selon le chercheur, la non-reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger et de l’expérience acquise ailleurs demeurent les principaux obstacles à leur intégration économique. «Au Québec, la valeur économique de l’expérience acquise à l’étranger est quasiment nulle, affirme-t-il. Les immigrants n’obtiennent aucun gain, aucune avancée pour leur expérience dans leur pays d’origine, ce qui peut en décourager plus d’un.»

Pour un Français, la langue ne devrait pas être un obstacle à l’intégration au Québec. Pourtant, il s’agit là aussi d’un enjeu de taille, rappelle Thomas Gulian, puisque ceux qui ne maîtrisent pas les deux langues officielles — tant le français que l’anglais — risquent de rater des occasions d’avancement.

Autre facteur: l’importance et la diversité du réseau social. Cet aspect primordial est souvent négligé quand on pense à l’intégration des immigrants. «Plusieurs nouveaux arrivants ne possèdent pas de réseaux établis, ajoute le chercheur. Or, les recherches démontrent clairement que la qualité du réseau social, son étendue et sa composition peuvent faciliter l’intégration professionnelle.»

Les pratiques de gestion des ressources humaines des employeurs d’ici sont également à placer dans la liste des obstacles. La majorité des entreprises québécoises sont de petites ou moyennes tailles, ce qui nuit à la mise en œuvre de moyens plus formels. «Le recours au bouche-à-oreille comme méthode de recrutement demeure très présent, ce qui peut défavoriser les immigrants.» Le directeur de l’IRPI rappelle que dans ce type d’entreprise, le patron fait à peu près tout: les ressources humaines, la paie, le développement d’affaires, etc. «Ça lui laisse peu de temps pour mettre en place des politiques qui favorisent l’intégration», croit-il.

Pistes de solutions

Cela dit, de nombreux moyens existent pour retenir la main-d’œuvre étrangère, et les Français en particulier. Mais il faudra y mettre du temps et des efforts. Au nombre des acteurs à mobiliser, on trouve les employeurs et les ordres professionnels. «Il faut multiplier les activités de formation à la gestion de la diversité auprès des employeurs, précise Thomas Gulian. Nous devons également publiciser les bonnes pratiques.»

Du côté des ordres, il importe «d’améliorer les processus d’admission», poursuit le directeur. Celui-ci souligne que les choses évoluent tout de même tranquillement. Il cite en exemple la création du poste de commissaire à l’admission aux professions, associé à l’Office des professions du Québec, dont la mission consiste à veiller à la qualité des processus de reconnaissance des compétences.

Du coup, le Québec a encore beaucoup de pain sur la planche pour retenir ici les descendants d’Astérix.