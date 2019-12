Les élèves canadiens parmi les meilleurs au monde en lecture, sciences et mathématiques

Les élèves canadiens se classent parmi les meilleurs au monde en lecture, sciences et mathématique, c’est ce que révèle les résultats de l’étude du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) publiée mardi par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Effectuée tous les trois ans, l’enquête PISA porte sur les connaissances et les habiletés des élèves de 15 ans vers la fin de leur scolarité obligatoire. Le domaine principal du PISA 2018 était la lecture, tandis que les mathématiques et les sciences représentaient les domaines secondaires.

L'évaluation a été effectuée auprès d'environ 600 000 élèves provenant de 79 pays et régions du monde. Au Canada, plus de 22 500 élèves provenant de plus de 800 écoles dans les 10 provinces y ont pris part.

Ainsi, en ce qui concerne la lecture, le Canada s’est classé sixième au monde, derrière la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong et l’Estonie. Une proportion de 86 % des élèves canadiens a obtenu un rendement égal ou supérieur au niveau 2 en lecture, le niveau de base requis pour s'intégrer pleinement dans la société moderne. La moyenne de l'OCDE étant de 77 %.

Le Québec arrive troisième au pays, derrière l’Alberta qui a obtenu un rendement particulièrement bon en lecture, et l’Ontario.

Les élèves canadiens ont également obtenu un fort rendement en sciences et en mathématiques: parmi les 79 pays ayant participé au PISA 2018, neuf surpassent le Canada en mathématiques et cinq en sciences.

Dans le PISA 2018, 84 % des élèves du Canada atteignent le niveau 2 ou un niveau supérieur en mathématiques. Et parmi les provinces canadiennes, c’est le Québec qui obtient les meilleurs résultats avec un rendement supérieur à celui du Canada (90 %).

A l’évaluation en sciences, 87 % des élèves canadiens obtiennent un rendement égal ou supérieur au niveau 2. C’est l’Alberta qui a obtenu les meilleurs résultats en sciences à l’échelle du pays.