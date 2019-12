Les Raptors perdent un premier match à domicile

Malgré le retour au jeu de Kyle Lowry, les Raptors de Toronto ont subi un premier revers à domicile cette saison, mardi soir, en s’inclinant 121 à 110, en prolongation, devant le Heat de Miami. Il s’agit également d’une première défaite en huit matchs pour la formation canadienne.

Les visiteurs ont pris le contrôle complet en période de surtemps, qu’ils ont dominé 13 à 2.

Le Heat avait également très bien entrepris la rencontre en prenant l’avantage 32 à 23 au premier quart. Les Raptors sont revenus progressivement de l’arrière, eux qui avaient retraité à la demie avec un retard de 58 à 53.

Lowry disputait son premier match depuis le 8 novembre, alors qu’il s’était fracturé le pouce de la main gauche contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Le meneur de la formation torontoise a récolté 12 points, six rebonds et 11 mentions d’assistance contre le Heat. C’est Norman Powell qui a été le plus productif en obtenant 23 points.

Du côté du Heat, Jimmy Butler et Duncan Robinson ont mené la charge avec des productions respectives de 22 points.