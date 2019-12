Présidentielle américaine: la sénatrice Kamala Harris abandonne la primaire démocrate

La sénatrice démocrate Kamala Harris, qui voulait devenir la première présidente noire des États-Unis, a annoncé mardi qu’elle abandonnait la primaire démocrate, faute de fonds suffisants pour financer sa campagne.

Âgée de 55 ans, l’ex-procureure de Californie était entrée fin janvier dans la course pour décrocher l’investiture démocrate et défier le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre 2020. Après des débuts très remarqués, elle était retombée et stagnait dans les sondages derrière le peloton de tête.

« Ma campagne pour être élue présidente ne compte tout simplement pas sur les moyens dont nous avons besoin pour continuer », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Plus de détails suivront...