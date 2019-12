Sami Bebawi ne présente pas de défense

L’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi ne présentera pas de défense à son procès pour fraude et corruption.

Une des procureures de Bebawi, Me Annie Émond, en a fait l’annonce mardi après-midi devant le jury au Palais de justice de Montréal.

Les procureurs de Bebawi avaient indiqué la semaine passée vouloir prendre le temps de réfléchir avant de déterminer si leur client ferait entendre ou non des témoins.

Les plaidoiries de la Couronne et de la défense devraient commencer la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Il reviendra ensuite au jury de trancher sur la culpabilité ou non de Bebawi, accusé de plusieurs chefs d’accusation de fraude et de corruption.

On reproche notamment à Bebawi, 73 ans, d’avoir participé au versement de pots-de-vin au fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, en échange de contrats pour SNC-Lavalin.

Un yacht de 25 millions $ US aurait été, entre autres, offert par SNC au fils du dictateur.

La Couronne a terminé la semaine passée de faire entendre ses témoins.

On a pu entendre notamment plusieurs ex-cadres de l’entreprise, un professeur d’université spécialiste de la Libye, et des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui ont participé à l’enquête sur Bebawi.