Sur les traces de son frère Vincent

« J’ai eu un coup de cœur. J’adore la ville et les entraîneurs, et on ne peut pas demander mieux pour les installations. Marc [Fortier] m’a coaché avec l’équipe canadienne, et nous avions développé une bonne relation. Au final, mon choix s’est fait entre Laval et Montréal. J’ai aussi visité Sherbrooke et reçu de l’intérêt d’équipes des trois autres Conférences. [York, Ottawa, Acadia et UBC]. »

« Vincent est content de ma décision, mais il n’a pas tenté de m’influencer. Je n’ai jamais voulu faire comme mon frère. J’ai pris une décision pour moi et non pour lui. Je n’étais pas obligé de le suivre. Plus jeune, j’assistais à des parties du Rouge et Or quand je venais voir mon frère. »

« Même s’il y a plusieurs vétérans, je suis capable de faire ma place, a-t-il souligné. Je suis très compétitif, je n’aime pas perdre et je me bats jusqu’à la fin. C’est un défi de plus pour mériter un poste, et j’aime beaucoup cet aspect. Ça va être une victoire si je suis habillé. À Lennoxville, il y avait deux gars de 3e année et deux gars de 2e année devant moi quand je suis arrivé. »

Les chemins de Cyssé et de Bernier se séparent

Coéquipiers au cours des trois dernières années avec les Élans de Garneau, les joueurs de ligne défensive Ayman Cyssé et Mikael Bernier ont opté pour des chemins différents pour la suite de leur carrière.

Cyssé s’alignera avec les Carabins de l’Université de Montréal, alors que Bernier a fait le choix du Rouge et Or de l’Université Laval.

« Après un parcours à Québec dans les rangs scolaires et collégiaux, mes parents m’encourageaient à aller voir ailleurs au Canada pour découvrir quelque chose de différent », a raconté Cyssé, qui évolue à la position de plaqueur.

« Montréal est l’équipe qui m’a approché le plus tôt, et mon style de jeu cadre bien avec le style de leur défensive. J’ai opté pour l’équipe qui me voulait le plus et qui avait le plus de projets pour moi. »

Une promesse

De son côté, Bernier a fait d’une pierre deux coups.

« Même si j’ai visité ailleurs parce que j’étais curieux de voir ce qu’on avait à m’offrir, mon cœur a toujours appartenu à Laval, et je réalise un rêve en me joignant à eux », a exprimé l’ailier défensif.

« Il y a aussi une symbolique derrière ma décision de me joindre au Rouge et Or. J’avais promis à mon grand-père avant son décès, il y a trois ans et demi, que j’allais tout faire pour jouer dans les rangs universitaires et si possible à Laval. Mon grand-père, qui a aussi joué un rôle de père, était présent à mes débuts avec le mini Rouge et Or et avec les Athlétiques de L’Ancienne-Lorette. Ça me motive encore plus. »

Utilisé comme plaqueur, mais aussi comme bloqueur lors des six premières parties des Élans en raison des blessures sur la ligne offensive, Cyssé tenait à évoluer sur la ligne défensive.