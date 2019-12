Une expédition pour l’Océanic

RIMOUSKI | L’Océanic a quitté Rimouski tôt mardi matin pour un périple de 14 heures d’autobus afin d’amorcer une séquence de quatre matchs et cinq jours en Abitibi, débutant mercredi soir à Rouyn-Noranda.

Maxime Collin et Ludovic Soucy devraient effectuer des retours au jeu pendant le voyage.

Collin avait même un chandail normal à l’entraînement de lundi tandis que Soucy était toujours en bleu poudre pour les joueurs devant éviter les contacts.

L’entraîneur-chef, Serge Beausoleil, souhaite voir ses joueurs être plus appliqués à la tâche, notamment en troisième période où, il y a eu un certain relâchement lors des deux derniers matchs à domicile.

« Nous avons des choses à peaufiner. On veut amener les gars encore plus loin. Nous aurons besoin d’une plus grande acuité de la part de nos joueurs, car ce n’est jamais facile de gagner en Abitibi. Les Foreurs ont une puissance de frappe en offensive et les Huskies sont les champions en titre du circuit », analyse-t-il.

Avec quatre matchs en cinq jours, il est acquis que le gardien Thomas Couture, des Chevaliers de Lévis midget AAA, obtiendra au moins un départ.

Le cerbère rimouskois Raphaël Audet connaît de très bons moments en l’absence de Colten Ellis.

« Il s’est grandement amélioré avec l’aide de Michaël Rioux. Il travaille fort lors des entraînements pour progresser », indique Serge Beausoleil.

Départ de Lafrenière

Le capitaine de la formation, Alexis Lafrenière, quittera l’équipe après le match de dimanche à Val-d’Or pour participer au camp d’Équipe Canada Junior du 9 au 12 décembre.

Comme sa présence au sein de la formation pour une deuxième année consécutive semble acquise, il manquera un mois d’action avec l’Océanic.

« Pour le moment, je me concentre sur les quatre matchs en Abitibi. Nous voulons amasser le plus de points possible. Ce n’est jamais facile de jouer en Abitibi. On va en profiter pour se souder encore plus en tant qu’équipe. Ensuite, je me concentrerai sur Équipe Canada. Je veux prouver ce que je peux faire », mentionne celui qui se dit prêt à jouer un plus grand rôle dans la formation dirigée par Dale Hunter.

L’attaquant de 16 ans Zachary Bolduc se réjouit de son premier voyage en Abitibi.

« J’ai hâte, ça va nous permettre de passer plus de temps ensemble », commente celui qui a réussi son premier tour du chapeau en carrière dimanche dernier.