MERCIER MILETTE, Noëlla



Au Centre d'Hébergement Montarville, le 30 novembre 2019, est décédée Madame Noëlla Mercier, à l'âge de 93 ans.Outre son époux Laurent Milette, la défunte laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Serge Beausoleil), Francine (Jean Larose) et Normand, ses petits-enfants : Stéphane, Benoit, Marie-Pier, Catherine, ses arrière-petits-enfants : Loan, Miakëlle, Mélianne, Isaac, Jacob et Xavier.Lui survivent également un frère Georges Mercier, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Noëlla Mercier Milette recevra les condoléances, le mardi 10 décembre 2019 à 13 h, au mausolée du :SAINT-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 15 h en la chapelle du mausolée, suivie de la disposition des cendres au columbarium du mausolée.