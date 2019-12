HOULE, Mariette



À Lachine, le 26 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Mariette Houle, conjointe de feu Fernand Delisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michelle (Jean-Luc), Pierre (Marie-Ève) et Anne-Marie (Pierre), ses petits-enfants adorés, Stéphanie, Yoan, Sébastien, Miguel, Ariane et Gabriel, ses soeurs, Lise (Pierre), Jacqueline (André), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 décembre 2019 de 14:00 heures à 17:00 heures et de 19:00 heures à 21:00 heures ainsi que le samedi le 7 décembre 2019 de 9:00 heures à 10:00 heures, au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi 7 décembre 2019 à 10:30 heures à la Paroisse Notre-Dame-De-Lourdes de Verdun, suivies d'une réception à 13:00 heures au complexe funéraire.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Belvederes de Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des fleurs et/ou un don à l'organisme de Crohn et Colite Canada serait apprécié en la mémoire de Mariette Houle.