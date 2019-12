JUTRAS, Fernand, S.J.



À Richelieu, le 25 novembre 2019 est décédé à l'âge de 78 ans, après 59 ans de vie religieuse, le P. Fernand Jutras, S.J.Né à Nédelec (comté de Témiscamingue), il entra chez les jésuites en 1960. Après son noviciat, il fit des études en lettres, en philosophie et en théologie et il fut ordonné prêtre en 1970. Il exerça le ministère sacerdotal à la paroisse de l'Immaculée-Conception et au Centre Rosalie-Jetté, à Montréal. Il fut, par la suite, membre de l'équipe de rédaction de la revue Relations et directeur intérimaire du Centre Justice et Foi, à deux reprises.De 2000 à 2014, il fut l'économe provincial. Il fut aussi supérieur de plusieurs communautés jésuites, dont celle du noviciat, de 1979 à 1983. Il a aussi été consulteur du Provincial, de 1989 à 1995.Il laisse dans le deuil sa soeur Huguette, son frère Jean-Guy et son beau-frère Gérard Lebel (époux de sa soeur Renée, décédée); plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines.Le corps sera exposé à la chapelle de la :460, 1ÈRE RUERICHELIEUle samedi 7 décembre à partir de 12h30. Les funérailles y seront célébrées le même jour à 14 h.Au lieu des fleurs, des dons aux Missions jésuites (25, rue Jarry Ouest, Montréal H2P 1S6) seraient appréciés.