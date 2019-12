LABERGE, Gustave



À Montréal, le lundi 2 décembre 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Gustave Laberge, époux de Anita Sinigagliese.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carolyne (Pierre-Yves Turgeon), ses belles-soeurs Marcelle (feu Jean-Guy) et Lina Piperno ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 décembre 2019 de 14h30 à 17h et de 19h à 22h ainsi que le lundi 9 décembre de 9h à 10h30.Les funérailles seront célébrées le lundi 9 décembre 2019, à 11h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs et de là au Cimetière Le Repos Saint-François D'Assise.