LEDUC, Gaëtan



À Montréal, le 1er décembre 2019, est décédé M. Gaëtan Leduc, à l'âge de 83 ans, conjoint de Mme Céline Michaud et époux de feu Mme Pierrette Beaudoin en premières noces.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Chantale) et Louise (Robert), ses petits-enfants Julien, Marie-Pier, Étienne et William, les enfants de sa conjointe Nicole (Sylvain), Pierre (Suzie), Mario (Lyne), leurs enfants Mathieu et Marilyne, son frère Serge (Jacqueline), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 8 décembre de 10h à 12h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe le dimanche à 12h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (societederecherchesurlecancer.ca).