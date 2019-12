CRÉPEAU, Pierre



C'est avec regret que nous annonçons le décès de M. Pierre Crépeau, survenu le 29 novembre 2019 à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Johanne Plarinos), sa conjointe Louise Dumont, les enfants de sa conjointe : Sophie (Benoit Danis) et Louis, ses petits-enfants Lily et Julien, sa soeur Louise (Claude Golinvaux), ses nièces Marie-Claude et Anne-Marie, ses cousins, cousines, collègues de travail et amis.M. Crépeau a été confié à la maison funéraire :450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y recevra parents et amis le vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 19h30. Une cérémonie aura lieu en la chapelle à 19h30.Une cérémonie commémorative aura lieu en l'église Saint-Thomas-d'Aquin à St-Lambert le samedi 11 janvier 2020 à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.