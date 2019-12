ST-GELAIS, Monique

(née Bérubé)



De Repentigny, le 26 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Monique Bérubé, épouse de M. Raynald St-Gelais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Donald, Edith (Martin), Pascal, Mélanie, ses petits-enfants Médéric, Jacob, Maéka, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 6 décembre de 14 h à 17 h et 19 h à 21 h et le samedi 7 décembre dès 9h30 au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur Le Gardeur)Les funérailles auront lieu le samedi 7 décembre à 11h00 en l'église St-Paul l'Ermite.Des dons à la Société canadienne du cancer pour la Maison Jacques-Cantin seraient appréciés.