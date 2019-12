BLUTEAU, Léo Maurice



Léo Maurice Bluteau est décédé le 29 novembre 2019. Prédécédé de son épouse bien-aimée, Celestine "Sally" Theresa (née McGinn), de sa fille Linda (Pino) et d'une amie Denise Albert.Se souviendront de lui: Lise (Richard), Suzanne (John), David (Heather) et Barbara-Jean (Eddy); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Faits saillants de sa carrière: bourse de RCR, ingénieur en mécanique, diplômé de l'Université McGill, et directeur de Racey, MacCallum & Bluteau ingénieurs conseils.Bénévole: Lieutenant de la branche ingénierie de la Marine royale canadienne (Réserve) (1945-1958); Membre du conseil, l'église Marie Reine de la Paix; Directeur des services communautaires catholiques pendant l'unification pour créer Centraide (1970-1977); Commissaire d'école, Commission scolaire Baldwin-Cartier (1977).Un merci spécial aux Drs Champagne, Iancu, Moghrabi, Neamt, Vuong et Zalai, soins palliatifs de l'Ouest de l'île et communauté de l'Amitié: Soeur Marielle, Monseigneur St-Cyr et le père Villemure.Les visites auront lieu le vendredi 6 décembre, de 14h à 17h, à laFunérailles le samedi 7 décembre à 10h30, à l'église Marie Reine de la Paix, 11075, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Y 1X6.Au lieu de fleurs, des dons aux Soeurs Marcelline (l'Amitié-Saraguay) et aux soins palliatifs de l'Île de l'Ouest seraient appréciés.