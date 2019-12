MUDRY Timmins (née Blondin)

Marguerite "Margo"



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Margo, le 26 novembre, épouse de feu Walter Mudry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (François Sasseville), Jules (Amanda Watson), ses petits-enfants Antoni (Tina), Lizane (Jimmy), Sacha (Myriam), Philippe, sa soeur Cécile, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et parents.La famille vous recevra de 13h à 17h le dimanche 15 décembre dans la salle Aline Dallaire avec accès direct sur le côté est du bâtiment, au complexeUn hommage lui sera rendu à 14h et un cocktail dînatoire d'adieu sera également servi.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval (www.msplaval.ca).