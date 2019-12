DIARD, Jean-Marie



Entouré des siens, le 1er décembre 2019 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Marie Diard, époux de Mme Huguette Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses six enfants : Jean-Marc, Jean-Denis, Daniel, Stéphane, Marie-Jacqueline et feu Christian et leurs conjoints (es), ses 12 petits-enfants et leurs conjoints (es), ses 6 arrière-petits-enfants, sa famille française et nos amis de toujours Carmen et Bob.La famille recevra les condoléances le mardi 10 décembre de 19h à 22h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Mira.