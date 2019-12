PINOUL, Gaëtan



Le 1er décembre est décédé Gaëtan Pinoul, à l'âge de 67 ans.Il laisse dans le deuil ses oncles et tantes, cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille aimerait remercier les soins intensifs de l'Hôpital Lachine pour leurs bons soins envers Gaëtan.La famille recevra les condoléances samedi le 7 décembre à compter de 12h suivi de la cérémonie à 14h dans chapelle de la :2125, RUE NOTRE-DAMELACHINE, QC, H8S 2G5