FRENETTE, Noël



C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Noël Frenette, époux bien-aimé de Madame Lise Gagner-Frenette, le 28 novembre 2019 à l'âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son fils Sébastien, sa soeur Françoise Frenette, ses belles-soeurs Sylvie Moquin (feu Jocelyn) et Renée Gagner, son neveu Philippe, ses nièces Sabrina et Catherine ainsi que de nombreux parents et amis.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer (www.fqc.qc.ca) et/ou à l'Association de la Neurofibromatose du Québec (www.anfq.ca).La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie,/Athos, 1255 ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Une liturgie de la Parole aura lieu entre 11h00 et 12h30 dans le salon du complexe.