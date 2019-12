LEROUX, Edna



Edna nous a quittés beaucoup trop vite, le 25 novembre dernier. Elle venait d'avoir 75 ans.Elle laisse derrière elle son amie Lorraine, sa soeur Louise (Robert), son frère Alain, ses deux filleules Marie-Cristine et Vicky, ses neveux Alexandre (Wim), Marc-Antoine et Sébastien, ses cousines, ses cousins et beaucoup d'amies et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 décembre 2019 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Une courte cérémonie suivra à 17h pour lui rendre un dernier hommage. Elle nous manquera terriblement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.