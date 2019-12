DARVEAU, Jean



À Montréal, le 28 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 65 ans, notre très aimé Jean Darveau.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claire Corriveau, ses filles nées de sa première union avec France Blais, Noémie (David), Jessica (Moustapha) et Sarah (Alejandro), son petit-fils Leonard, ses frères et soeurs Marc, Monique, Paul, Thérèse, Jacques et Marie-Luce, ses belles-soeurs, beaux-frères, beaux-parents, famille, nombreux amis(es) et collègues.Emporté trop rapidement, il aura toutefois vécu une vie sans regret, menée par ses passions diverses et remplie de rencontres enrichissantes.La famille accueillera parents et amis le dimanche 8 décembre 2019 de 13h à 18h au complexe :Un hommage aura lieu à 15h.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation du Dr Julien serait apprécié.