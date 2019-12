VERDON, Aurore



À la Maison de soins palliatifs de Laval, le 28 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Aurore Verdon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gino (Élaine Corbin), Eugénette (Louis Cantin) et Danny, ses petits-enfants Simon, feu Jessica, Rosalie, Félix, ses frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 8 décembre 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.Des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.