THIBODEAU, Georgette



À Ste-Thérèse, le 22 novembre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Georgette Thibodeau, épouse de feu M. Jean-Paul Madore.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques Madore (Josée Robichaud) et Louise Madore (Pierre Béland), ses petits-enfants Mathieu, Vanessa et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Britanny et Alysse, son frère Roland Thibodeau, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h au salon.