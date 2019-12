CHAMPAGNE, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André Champagne, conjoint de dame Jeannine Baribeau. Il était le fils de feu dame Georgette Éthier et feu M. Étienne Champagne. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Jeannine, ses frères et soeurs: Gaétane, Denise, Gisèle, Hélène, Henri, François, Jacinthe, Jean-Pierre, Marie, Claire et Richard ainsi que le fils de sa conjointe Robert Couturier (Lucie).Le service religieux sera célébré le vendredi 6 décembre 2019 à 14h en l'église Saint-Roch, 590 rue Saint-Joseph Est, Québec.La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-François d'Assise du 5e étage pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.