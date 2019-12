LAROSE, Monique



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 1er décembre 2019, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Monique Larose, épouse de monsieur Valier Fournier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lyne et Anne, ses petits-enfants Samuel, Chloë et Maya, ses soeurs Rachel, Francine et Hélène, ses beaux-frères et belles-soeurs Thérèse, Salomée et René-Jean, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 décembre 2019, de 14h30 à 17h à la