DAVID, Raymond



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er décembre 2019, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raymond David, époux de madame Carole Lévesque, fils de feu madame Lucienne Raymond et feu monsieur Lucien David. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Carole; ses enfants Mark (Anik) et Robert; son petit-fils Kevin; ses soeurs Nicole (Lucien) et Francine (Paul); son beau-frère et ses belles-soeurs Angela (Gilles) et Muriel; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laCENTRE FUNÉRAIRE DU PLATEAU693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAYQUÉBEC, QC G1N 4R8Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411Télécopieur : 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie :www.coopfuneraire2rives.comle dimanche 8 décembre 2019, de 10h à 11h45. Un hommage lui sera rendu au salon le même jour à 12h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Gervais de Bellechasse à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc; des formulaires seront disponibles sur place; téléphone: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org