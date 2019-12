MONETTE, Guy



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Guy Monette, époux bien-aimé de Aline Fortier, survenu le 30 novembre 2019 à l'âge de 90 ans.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Christian et Steve (Nadia), ses petits-fils Jonathan et Olivier, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Il a été confié à la maison funéraire :www.poissantetfils.caLes funérailles auront lieu en l'église St-Constant, (242 rue St-Pierre, St-Constant), le samedi 7 décembre 2019 à 10h30. La famille y recevra les condoléances dès 9h.