TREMBLAY, Karine



Le 28 novembre 2019, est décédée à son domicile à l'âge de 44 ans et 4 mois, Mme Karine Tremblay, conjointe de M. Philippe Moisan, demeurant à Laterrière. Elle était la fille de feu Mme Jacqueline Laquerre et de M. Gilles Tremblay.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Philippe Moisan; son père Gilles Tremblay (Diane Bisaillon); sa soeur Stéphanie Tremblay (Abdiel Fernandez); son neveu Samuel et sa nièce Marina Fernandez. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s.La famille accueillera les parents et ami(e)s le samedi 7 décembre 2019, de 10h à 15h, àCHICOUTIMI, G7H 1L2Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 15h à la Chapelle de la 5e Saison, Complexe funéraire Chicoutimi. Elle sera incinérée au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume.Compenser l'envoi de fleurs par des dons à l'Association canadienne pour la santé mentale, un bénévole sera présent au salon pour les recueillir.