FOISY, abbé André



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er décembre 2019 est décédé l'abbé André Foisy, à l'âge de 85 ans.Né à Saint-Jean-sur-Richelieu le 8 janvier 1934, fils de Stanley Foisy et de Berthe Lebeau, il laisse dans le deuil plusieurs parents et amis ainsi que le personnel pastoral du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il a été ordonné prêtre par Mgr Gérard-Marie Coderre le 31 mai 1958 après ses études classiques au Séminaire de Saint-Jean et sa théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il a oeuvré de nombreuses années aux services diocésains puis comme curé dans les paroisses de Notre-Dame-de-Grâces à Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, et Saint-Jean-l'Évangéliste. Collaborateur dans diverses paroisses, il continua d'aider au ministère paroissial même après sa retraite en 2018.Les funérailles seront présidées par Mgr Lionel Gendron, p.s.s., administrateur apostolique du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le jeudi 12 décembre 2019 à 11h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, située au 215, rue Longueuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il sera exposé en ce même lieu dès 9h30 le même jour. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure.