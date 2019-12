Bryan Coates quitte la présidence d'Osisko

Le président de Redevances Aurifères Osisko, Bryan Coates, quittera son poste à la fin de mois.

Le gestionnaire de placements miniers, dont le portefeuille compte plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux en provenance d'un peu partout dans le monde, a annoncé mercredi soir que M. Coates quittera son poste le 31 décembre. Il demeurera cependant dans le giron d'Osisko à titre de «conseiller pour les affaires du Québec et les relations avec le gouvernement du Québec, ainsi que pour mener à terme des projets spécifiques», a expliqué l'entreprise.

Nommé à la présidence de Redevances Aurifères Osisko en 2014, Bryan Coates avait auparavant été vice-président Finances et chef de la direction financière de Corporation Minière Osisko. À ce poste, il a contribué au développement de la mine d'or Canadian Malarctic, située tout près de Val-d'Or. Celle-ci, la plus grande mine aurifère en exploitation au Canada, constitue la pierre angulaire du portefeuille d'Osisko.

Sous la présidence de Bryan Coates, l'entreprise montréalaise a vu sa capitalisation boursière passer de 575 millions $ à environ 1,9 milliard $.

Récemment, M. Coates a dû gérer les déboires de la mine de diamants Renard exploitée par Stornoway. Cette dernière a dû se placer à l'abri de ses créanciers, en septembre dernier, et s'est entendue avec ses créanciers, dont Osisko, qui précéderont à son rachat sans débourser un sou, en échange de la prise en charge de sa dette.

Au terme de la transaction, Osisko détiendra entre 32 et 36 % de Stornoway. «Pour nous, c’est important d’être là quand nos partenaires sont en situation difficile. On est là pour tenter de les aider à passer à travers», avait alors expliqué M. Coates au «Journal de Montréal», en qualifiant la mine Renard de «joyau».

Bryan Coates sera remplacé par Sandeep Singh, un associé directeur de Maxit Capital qui conseille Osisko depuis longtemps.