CANTARA, Origène "Gene"



À Montréal, le 26 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Origène " Gene " Cantara.Il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève et Manuel, sa soeur feu Flore (Pierre Demers), ses frères Jean-Pierre, feu Jean-Louis et François, la mère de ses enfants Diane Paquette, ses neveux, ses nièces, ses parents et anciens collègues.L'inhumation des cendres de M. Cantara aura lieu au printemps.