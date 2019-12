ST-PIERRE, Murielle

(née Laporte)



À Montréal, le 29 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Murielle Laporte, épouse de feu Ludovic St-Pierre et mère de feu Christian.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Alain (Ronald), Gaétan, Céline (Christian), ses petits-enfants Mélany, Karine, Jonathan, Patrick, Stéphane, Sébastien, ses six arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ainsi que plusieurs parents et ses amis de l'Astral 2000.Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu en toute intimité pour les membres de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.